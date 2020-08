Chivalry 2 è stato rinviato al 2021 causa Covid-19

Torn Banner Studios ha diffuso un comunicato con il quale annuncia di aver rinviato l’uscita di Chivalry 2, che ora verrà pubblicato nel corso del 2021 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X.

Gli sviluppatori spiegano che il rinvio è dovuto alla pandemia di Covid-19, la quale ha costretto il team a modificare la tabella di marcia per garantire prima di tutto la salute e la sicurezza dei membri della software house. Non tutto verrà per nuocere, però, dal momento che grazie al comunicato veniamo a sapere che Chivalry 2 potrà contare su più contenuti al lancio rispetto a quanto inizialmente previsto, tra cui mappe aggiuntive e feature di gioco addizionali.

Insomma, bisognerà aspettare di più ma gli sviluppatori si stanno impegnando affinché l’attesa venga ripagata.

