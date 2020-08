PlayStation Plus: annunciati i giochi del mese di settembre

Sony ha annunciato i giochi offerti agli abbonati al servizio PlayStation Plus nel corso del prossimo mese di settembre.

Questi sono Street Fighter V, ultima incarnazione della celebre saga di picchiaduro targata Capcom, e PlayerUnknown’s Battlegrounds, videogioco ideato da Brendan Greene che ha dato il via al fenomeno battle royale. Entrambi i giochi saranno disponibili dal prossimo 1 settembre.

Da notare che la versione di Street Fighter V offerta agli abbonati non sarà la Championship Edition, bensì l’edizione base che fa parte della collezione PlayStation Hits.

