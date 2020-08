Fall Guys ha già venduto oltre 7 milioni di copie su Steam

Non è passato molto tempo, due settimane appena, da quando abbiamo dato notizia delle 2 milioni di copie vendute da Fall Guys: Ultimate Knockout su Steam. Ora torniamo sull’argomento per aggiornare il dato: le copie vendute su PC, a oggi, sono più di 7 milioni.

L’annuncio è stato dato direttamente da Devolver Digital, publisher del bizzarro battle royale targato Mediatonic (qui recensito dal nostro Gabriele Barducci), che ci propone anche un’altra informazione legata al successo del gioco. Fall Guys, infatti, è diventato il videogioco più scaricato di sempre attraverso il servizio in abbonamento PlayStation Plus.

La Fall Guys mania non sembra dunque accennare a fermarsi, merito anche di una formula di gioco semplice ma gratificante, e di uno stile grafico ed estetico senza ombra di dubbio unico.

