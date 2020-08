Turrican: in vista un annuncio speciale per il trentesimo anniversario

A distanza di trent’anni dall’uscita del primo capitolo della serie, Turrican sta per fare il suo ritorno grazie a Strictrly Limited Games.

Il publisher ha infatti fatto sapere di aver unito le forze con Factor 5, di recente tornata a possedere i diritti della serie, per il grande ritorno di questo franchise amatissimo dai videogiocatori di vecchia data.

Al momento non sappiamo se il ritorno consista in un remake, un reboot, un nuovo capitolo o una versione da collezione del primissimo Turrican, tuttavia Strictly Limited Games e Factor 5 ci danno appuntamento a questa sera durante l’Opening Night Live di Gamescom 2020, che partirà alle 19:30 di oggi. È questa la cornice scelta dalle compagnie per annunciare il futuro di Turrican.

Inutile dire che non vediamo l’ora di sapere cosa stia bollendo in pentola.

