eFootball PES 2021: AS Roma e Konami siglano una partnership esclusiva

Konami ha annunciato di aver stretto una partnership con la AS Roma per un rapporto di esclusiva a lungo termine che partirà già da eFootball PES 2021.

Il nome, lo stemma e i kit ufficiali dell’AS Roma saranno esclusiva assoluta della serie targata Konami, dunque eFootball PES 2021 Season Update sarà l’unico videogioco di calcio per console a includere lo storico club giallorosso. Anche lo Stadio Olimpico sarà incluso in PES 2021, ricreato in ogni minimo particolare dal team di sviluppo.

“È molto tempo, ormai, che promuoviamo il calcio italiano attraverso la serie eFootball PES e siamo orgogliosi e onorati di accogliere l’AS Roma all’interno di questa famiglia,” ha dichiarato Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. “PES 2021 sarà quest’anno l’unico videogioco per console a offrire una riproduzione autentica del club, ma è solo l’inizio di quella che sarò una partnership lunga e fruttuosa“.

“Siamo lieti di accogliere Konami, azienda leader nel mondo nel settore della progettazione e dello sviluppo di videogiochi e di eSport, all’interno della nostra famiglia,” ha affermato Giorgio Brambilla, Direttore Commerciale dell’AS Roma. “Grazie a questo accordo, saremo in grado di rendere fruibili una serie di esperienze interattive e faciliteremo l’innovazione e il coinvolgimento degli appassionati giallorossi in tutto il mondo. Stiamo già lavorando duramente assieme al nuovo partner per definire le attività dei prossimi mesi e per sostenere il lancio di PES 2021 con una serie di iniziative. Il Club è certo che Konami sarà un partner strategico perfetto per lo sviluppo delle attività che coinvolgeranno la squadra Esport dell’AS Roma, che punteranno sempre di più a coinvolgere gli appassionati di videogiochi a tema calcistico“.

eFootball 2021 Season Update, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 15 settembre su PC, PS4 e Xbox One.