Sky: Figli della Luce per Nintendo Switch slitta al 2021

Gli sviluppatori di Sky: Figli della Luce hanno purtroppo fatto sapere che la versione per Nintendo Switch del gioco non vedrà la luce quest’anno, bensì è stata rinviata al 2021.

La causa dello spostamento in avanti dell’uscita è da attribuire alla pandemia di Covid-19: lavorando in remoto, i ragazzi di thatgamecompany non sono riusciti a rispettare la tabella di marcia precedentemente stilata. Tuttavia, gli sviluppatori hanno deciso di assumere ulteriore personale affinché lavori alla conversione per Switch di Sky: Figli della Luce e far sì che il gioco veda la luce all’inizio del prossimo anno senza ulteriori rinvii.

