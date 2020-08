Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack è in arrivo su Switch

Bandai Namco ha annunciato che Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack sta per approdare su Nintendo Switch.

Questo titolo includerà due JRPG finora inediti sul mercato occidentale, entrambi sviluppati da Dokidoki Grooveworks e racchiusi in un unico pacchetto. Taiko No Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack presenta una storia unica che i giocatori potranno vivere in due diverse avventure ambientate in vari periodi storici e nel futuro, dove dovranno combattere con oltre 250 mostri, boss e altri tamburi nemici.

Per sconfiggere i nemici, i giocatori dovranno affinare le proprie abilità ritmiche con il tamburo e completare alcune impegnative combo musicali, con cui potranno infliggere ancora più danni agli avversari. Tuttavia, i vecchi nemici potranno diventare futuri alleati in quanto sarà possibile invitare nel proprio gruppo gli avversari sconfitti per affrontare altri nemici e boss ancora più potenti.Sarà poi disponibile una modalità Rhythm Game che presenta il gameplay classico di Taiko no Tatsujin e include oltre 100 brani e sei nuove tracce.

Il pacchetto sarà disponibile su Nintendo Switch nel corso del prossimo inverno.