Halo Infinite: Joseph Staten, Pierre Hintze si uniscono al team di sviluppo

Come abbiamo ben avuto motivo di scoprire, lo sviluppo di Halo Infinite sta richiedendo più tempo del previsto. Proprio per questo motivo, 343 Industries ha annunciato che due figure importanti si uniranno al team, per aiutare con la produzione. Il primo nome è quello di Joseph Staten, figura più che nota alla community di Halo, dato il ruolo giocato a Bungie e nei lavori sulle avventure di Master Chief prima di passare a Xbox Game Studios nel 2014. Staten – che ha espresso il suo entusiasmo per l’incarico – assumerà il ruolo di project lead, e il suo compito sarà in particolare quello di fornire supporto alla creazione della campagna, assicurandosi che i creativi di 343 Industries abbiano tutto ciò che loro serve.

Il secondo nome invece è quello di Pierre Hintze, capo del Publishing Team per la Master Chief Collection, che invece si occuperà dell’aspetto multiplayer. Hintze ha dimostrato la sua abilità nell’assicurarsi che la Master Chief Collection tenga un alto standard di qualità, e che possa offrire regolarmente nuovo contenuto e aggiornamenti sostanziosi, ed è quindi la figura perfetta per gestire la componente multiplayer di Halo Infinite, che sarà free-to-play.