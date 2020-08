Grounded ringrazia la community con una nuova, terribile minaccia

Grounded, il curioso survival game di Obsidian che vede quattro ragazzini ridotti a pochi a millimetri di altezza dover sopravvivere nel giardino di casa loro, ha riscosso un notevole succcesso. Per celebrarlo, lo sviluppatore ha preparato un breve trailer di ringraziamento, che include anche una sorpresa speciale. Se dovete esserne contenti o temerla, giudicate voi stessi.

Proprio così: non senza l’umorismo che ha contraddistinto il marketing del gioco finora (“giving the bird” significa letteralmente “fare il dito medio”), Obsidian ha annunciato che presto a minacciare le nostre costruzioni arriverà un temibile volatile. Preparate gli archi, fate scorta di armature, chiamate a raccolta i vostri amici e, sopratutto, cercate di non affezionarvi troppo alle vostre costruzioni.