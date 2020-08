Left 4 Dead 2: in arrivo il Last Stand Update

Tranquilli, non siete stati misteriosamente sparati indietro nel tempo di qualche anno: siamo ancora nel 2020 (purtroppo, direbbero molti), dobbiamo ancora girare con la mascherina, non esiste gioco in sviluppo che non sia stato rinviato e Left 4 Dead 2 sta per ricevere un nuovo aggiornamento. Sebbene anticipato da qualche voce, l’annuncio è stato comunque sorprendente: sono infatti passati ormai 11 anni da quando Left for Dead 2 è stato rilasciato. Sembra però che Valve, aiutata dalla community, abbia deciso di tirare fuori dal cassetto il suo fps cooperativo con gli zombie e di preparare il Last Stand Update. Per l’occasione, è anche stato girato un breve teaser trailer, che introduce una mappa dall’aspetto inquietante. Un po’ come tutte le altre, insomma.

Poche le informazioni rivelate a proposito di questo nuovo aggiornamento. Sul sito ufficiale si legge “sono passati anni dallo scoppio dell’infezione. Silenzio radio, niente segni di vita, nulla ma speranze evanescenti… CEDA non ci salverà. Ma c’è ancora speranza! Contro ogni previsione, alcune anime coraggiose hanno portato avanti la lotta, e presto potremo tutti trarre beneficio dalla loro persistenza.” Un riferimento, ne siamo più che sicuri, a quei membri della community che ancora oggi tengono vivo Left 4 Dead 2.