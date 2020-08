Control: un breve trailer presenta l'August Update

In contemporanea con l’arrivo di Control Ultimate Edition su Steam, Remedy Entertainment ha anche preparato un aggiornamento gratuito, disponibile per tutti i giocatori. Si tratta principalmente di aggiunte rientranti nella categoria dei quality of life, che se sono di importanza relativamente minore fanno comunque sempre piacere.

Questo aggiornamento introduce:

La Modalità Assistita, una serie di opzioni aggiuntive rivolte a chi è più interessato a godersi storia e ambientazione che non a una tenace sfida;

una serie di opzioni aggiuntive rivolte a chi è più interessato a godersi storia e ambientazione che non a una tenace sfida; potenziamento Multi-Lancio per l’abilità di lancio, perché quando odi davvero qualcuno lanciargli addosso un armadietto solo non è abbastanza:

per l’abilità di lancio, perché quando odi davvero qualcuno lanciargli addosso un armadietto solo non è abbastanza: Punti di Controllo aggiuntivi, in particolare nelle fasi finali della campagna principale e contro alcuni boss, come ad esempio Mold-1 e L’Ancora.

Infine, vi ricordiamo che oggi segna anche il giorno in cui l’espansione AWE arriva su Control. Questa espansione è già inclusa nelle edizioni Digital Deluxe e Ultimate, e vedrà Jesse Fayden avere a che fare con gli eventi di Alan Wake. Per accederci, sarà necessario aver completato la settima missione della campagna principale (“Il volto del nemico”), e poi dirigersi verso il Settore Investigazioni, dove ci aspetta una terribile creatura. Se invece siete più cauti e volete attendere sagge e ponderate valutazioni sulla bontà di questo DLC, tenete d’occhio le nostre pagine nei prossimi giorni.