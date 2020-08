DOOM Eternal - The Ancient Gods: Part One mostrato al Gamescom

Era stato annunciato, ma stasera abbiamo finalmente potuto vederlo in azione: all’Opening Night Live, Bethesda Softworks ha portato un trailer di DOOM Eternal: The Ancient Gods. A quanto pare, il viaggio dello Slayer alla ricerca di Urdak sarà più lungo del previsto, visto che questa prima espansione per l’ottimo DOOM Eternal è solo la prima parte. Siamo sicuri che già Part One sarà un’avventura più che soddisfacente, a giudicare dal trailer.

Il tuffo sottomarino dello Slayer lo porterà a visitare nuove ambientazioni, imbracciare nuove armi e ammazzare nuovi nemici, fra cui… la versione demoniaca degli spettri di Ghostbusters, a quanto pare. Who ya gonna call? Doom Slayer!

DOOM Eternal – The Ancient Gods: Part One porterà la carneficina demoniaca sui nostri PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 20 ottobre.