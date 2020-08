Star Wars Squadrons: al Gamescom un nuovo trailer per il single player

Fra i tanti titoli mostrati all’Opening Night Live, lo show introduttivo del Gamescom tenuto da Geoff Keighley, ha fatto una salto anche Star Wars: Squadrons, il simulatore di battaglie spaziali ad alta pirotecnicità sviluppato da Motive. Come riassunto nel blog ufficiale, la parte iniziale del trailer offre un’introduzione alla situazione della galassia narrata da Leia, per poi passare direttamente al gameplay di una delle missioni imperiali. Oltre alla componente multiplayer, Star Wars: Squadron offrirà infatti una solida campagna singleplayer, che prevede anche la creazione del proprio personaggio.

In questa missione, l’imperiale Titan Squadron deve prendere d’assalto un avamposto repubblicano, così da permettere l’estrazione di una spia dell’Impero, assicurarsi che il trasporto fugga indenne. Se riuscite anche a non esplodere in una nube di particelle una volta sopraggiunti i rinforzi della Repubblica, sarebbe preferibile. Ma se siete più persona da X-Wing, non temete: nella campagna – che sarà giocabile anche in VR – vedremo entrambi i lati della battaglia per la supremazia galattica.

Star Wars: Squadrons arriverà il 2 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.