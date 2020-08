Reflector Entertainment annuncia Unknown 9: Awakening

Reflector Entertainment ha svelato Unknown 9: Awakening, un action adventure in terza persona fortemente incentrato sulla narrazione e sulla figura di Haroona, la giovanissima protagonista.

Cresciuta nelle strade di Kolkata, in India, e tormentata dalle visioni della propria morte, Haroona lotta per comprendere le sue misteriose capacità innate di manipolare l’invisibile. Guidata da un enigmatico mentore, Haroona impara presto ad affinare il suo dono con il quale riesce ad accedere a una dimensione nascosta nota con il nome di The Fold. È proprio in questa realtà parallela che la ragazzina dovrà svelare i segreti del suo potere e del regno alternativo a cui può accedere. Awakening è tuttavia solo una parte dell’universo narrativo di Unknown 9: il team di sviluppo ha infatti predisposto una serie di contenuti cross-mediali che si intersecano per formare un mosaico ben più complesso. Tra questi citiamo il un romanzo scritto da Layton Green, intitolato Unknown 9: Genesis, un podcast originale chiamato Unknown 9: Out of Sight, e un fumetto, Unknown 9: Torment. Il videogioco, però, vedrà la luce su PC e console next-gen nel corso del 2021.