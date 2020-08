Age of Empires 3: Definitive Edition svelato al Gamescom

Era un po’ il segreto di pulcinella, perché fra il fatto che logica detta che dopo l’uno e il due venga il tre, e i vari indizi nemmeno tanto nascosti qui e lì, Age of Empires 3: Definitive Edition era ormai dato per scontato. Ma visto come va questo 2020 non si può mai sapere, e in fondo le certezze fanno sempre piacere. E allora eccolo qui, con un trailer che mostra tutte le migliorie grafiche apportate al terzo capitolo della leggendaria saga.

Non ci saranno però solo abbellimenti estetici in questa Definitive Edition, ma anche nuovo contenuto. Saranno infatti introdotte due nuove fazioni: gli Inca, anche se viene da dubitare su quanto siano fuori tempo massimo; e gli Svedesi, che effettivamente nel corso del 1700 cercarono di crearsi un impero coloniale. Non ci riuscirono granché, ma non si sa mai: gli svedesi di allora non avevano certo la micro e la sagacia dei giocatori di RTS dei tempi nostri.

Oltre alle due nuove fazioni, saranno aggiunte anche due nuove modalità: le battaglie storiche (e già parte Poltava dei Sabaton) e le Art of War, missioni speciali che metteranno alla sfida le nostre capacità di comando. Age of Empires 3: Definitive Edition arriverà il 15 ottobre, ed è già preordinabile su Steam.