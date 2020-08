Annunciato Blood Bowl 3, in arrivo nel 2021 su PC e console

Cyanide Studio e Nacon hanno annunciato Blood Bowl 3, nuovo videogioco strategico ispirato all’omonimo board game targato Games Workshop.

In questa nuova incarnazione digitale del fantasy football saranno disponibili diverse squadre ispirate alle fazioni di Warhammer, tra cui umani, orchi, elfi, e altre creature fantastiche. In Blood Bowl 3 fare meta è solo uno degli obiettivi della partita, ma menare le mani affinché l’avversario non segni punti è ancora più importante.

Il gioco è attualmente in sviluppo per PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X, e vedrà la luce nei primi mesi del 2021.