Crash Bandicoot 4: It's About Time presenta i livelli Flashback

Activision e Toys for Bob hanno presentato i livelli Flashback di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, delle nuove sfide che attendono Crash e Coco.

I livelli Flashback sono pensati per mettere alla prova le capacità tecniche e di risoluzione di enigmi dei giocatori. Offriranno anche più modalità di gioco, con la raccolta di Flashback Tapes, i giocatori scopriranno la storia delle origini di Crash e Coco e avranno a che fare con l’addestramento dei Bandicoots nelle Test Chambers di Neo Cortex.

Vi ricordiamo, infine, che Crash Bandicoot 4: It’s About Time sarà disponibile il 2 ottobre 2020 su PS4 e Xbox One.