Little Nightmares II: un trailer ne annuncia la data di uscita

Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di Little Nightmares II con un nuovo trailer diffuso nelle scorse ore.

Il gioco ci farà prendere il controllo di Mono, un giovane ragazzo intrappolato in un mondo distorto che sarà accompagnato da Six, protagonista del primo gioco e che in questo nuovo capitolo verrà controllata dall’intelligenza artificiale. I giocatori dovranno collaborare con Six per risolvere gli enigmi, scoprire i segreti più cupi del mondo di gioco e fuggire dai suoi mostruosi abitati, come il terribile Cacciatore o la grottesca Insegnante.

“Siamo davvero Felici di mostrare finalmente le novità di Little Nightmares II, a un anno dall’annuncio della gamescom 2019”, ha dichiarato Lucas Roussel, Producer di Little Nightmares II. “Abbiamo voluto davvero investire più tempo sul gioco e dargli ancora più amore, per creare la migliore esperienza possibile e deliziare i nostri fan!”.

Little Nightmares II sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch dall’11 febbraio 2021. Il gioco arriverà il prossimo anno anche su PS5 e Xbox Series X, chi già possiede il titolo riceverà un aggiornamento gratuito alla versione next-gen.