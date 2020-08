Svelato Pharaoh: A New Era, remake dello storico city builder

Dalla cornice della gamescom 2020, Dotemu e Triskell Interactive hanno presentato Pharaoh: A New Era, remake dello storico city builder di fine anni Novanta targato Sierra Entertainment.

Pharaoh: A New Era tornerà a mettere i giocatori nei panni di un sovrano dell’Antico Egitto, impegnato a far prosperare il suo regno supervisionandone lo sviluppo economico e costruendo magnifici edifici, facendo sì che i bisogni dei sudditi vengano esauditi. Questo remake includerà non solo i contenuti del videogioco originale, ma anche quelli della sua espansione Cleopatra: Queen of the Nile, offrendo una campagna estesa da 53 missioni, una modalità di gioco libera e un editor di livelli.

Pharaoh: A New Era sarà disponibile su PC nel corso del 2021.