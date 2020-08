Windbound arriva oggi su PC e console, ecco il trailer di lancio

Deep Silver e 5 Lives Studios hanno confezionato il trailer di lancio di Windbound, affascinante avventura a tinte survival disponibile da oggi su PC, PS4, Xbox One, Switch e Stadia.

Il giocatore assume il ruolo di Kara, una naufraga che si ritrova suo malgrado su una terra sconosciuta dove deve imparare ad adattarsi per sopravvivere, risolvendo i misteri di una serie di isole dimenticate realizzate in maniera procedurale. Windbound porta il genere survival in una nuova direzione, concentrandosi sulla caccia e sull’esplorazione, insieme alla costruzione di barche personalizzate e un’esperienza di navigazione tattile coinvolgente.

Vi segnaliamo, infine, che presto potremo proporvi la nostra recensione di Windbound, dunque rimanete sintonizzati per conoscere la nostra opinione sul gioco.