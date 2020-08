Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, arriva il primo trailer di gameplay

Sono passati un paio di mesetti da quando Kingdoms of Amalur: Re-Reconing si è fatto vedere per la prima volta, e fra poco più di una settimana potremo tornare a giocarci. In previsione del ritorno dell’action rpg nato dalla collaborazione fra R.A. Salvatore e Todd McFarlane, THQ Nordic ha preparato un video di gameplay. Si tratta del primo di una serie, ciascuna incentrata su uno dei tre rami di abilità che potremo scegliere, e che detteranno il nostro approccio al combattimento. Oggi tocca al ramo Finesse.

Com’è facilmente intuibile dal nome, questo è il ramo più orientato a chi preferisce colpire dalle ombre, danzando attorno ai nemici e sfiancandoli con rapidi attacchi a distanza. E se pugnali e archi non dovessero bastare, un buon supplemento di bombe, veleni e trappole non mancherà certo di aver gioco facile dei nostri avversari.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sarà disponibile a partire dall’8 settembre per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sarà disponibile anche una Fate Edition, che includerà Fatesworn, l’espansione prevista per il 2021. Per i più appassionati, inoltre, è prevista anche una Collector’s Edition, che potete ammirare qui in tutta la sua gloria e che includerà:

Una dettagliata action figure di Alyn Shi (20,8 cm di altezza x 18 cm di larghezza x 14,2 cm di profondità);

Un portachiavi personalizzato Amalur;

Cinque artwork originali nel gioco;

La premiata colonna sonora del gioco composta da Grant Kirkhope;

del gioco composta da Grant Kirkhope; Una Collector’s Box di alta qualità.