Destiny 2: Oltre la Luce, nuovo trailer rivela le sottoclassi della Stasi

Come noto, con l’arrivo dell’espansione Oltre la Luce il prossimo 10 novembre, un nuovo elemento andrà ad aggiungersi a Destiny 2. Si tratta della Stasi, e ieri nella cornice del Gamescom sono state presentate più nel dettaglio le sottoclassi legate a questo elemento. Sicuramente le novità apportate alla varietà di build e composizione delle squadre dalla Stasi saranno molto… rinfrescanti, come possiamo vedere dal trailer mostrato.

D’altronde, l’ambientazione principale di Destiny 2: Oltre la Luce sarà proprio Europa, la luna ghiacciata che ruota intorno a Giove, quindi poter brandire il suo frigido potere ha perfettamente senso. Il che non significa che, qua in redazione, non odieremo con la forza di mille soli chiunque si azzardi a utilizzarlo in PvP (ma tanto durante il PvP odiamo tutto e tutti, quindi non è per forza un demerito della Stasi).

Oltre a ricordarvi che potrete tramutare i vostri nemici in fragili ghiaccioli a partire dal 10 novembre, vi facciamo anche presente che a partire dalla stessa data parte del contenuto di Destiny 2 non sarà più accessibile. Quindi se ancora non avete sloccato l’Asso di Picche, datevi una mossa!