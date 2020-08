DiRT 5: un trailer svela la modalità Playground

Sembra che su DiRT 5 non ci sarà solo spazio per le folli corse fra fango, roccia e ghiaccio, ma anche per la creatività dei giocatori. Nel corso del Gamescom Codemasters ha infatti presentato la modalità Playground, un vero e proprio editor di livelli che potremo poi testare e, se così crediamo, condividere con il resto del mondo.

Partendo dal Cape Town Stadium in Sud Africa, i giocatori potranno creare la propria esperienza personalizzata, utilizzando una serie di dossi, kicker, rampe e – ovviamente – anelli di fuoco. Tre le modalità di gioco che potranno essere applicate al nostro circuito:

Gate Crasher : il classicissimo percorso a checkpoint, ma occhio: una volta superato, la sfida aumenterà di dieci volte;

: il classicissimo percorso a checkpoint, ma occhio: una volta superato, la sfida aumenterà di dieci volte; Gymkhana : un’arena in cui dimostrare la nostra abilità con i drift, schivando tranelli e ostacoli di vario tipo, puntando tutto sulla velocità e lo stile;

: un’arena in cui dimostrare la nostra abilità con i drift, schivando tranelli e ostacoli di vario tipo, puntando tutto sulla velocità e lo stile; Smash Attack: nascondino a quattro ruote: il creatore nasconde oggetti nel percorso, e i giocatori devono trovarli e raccoglierli nel minor tempo possibile.

Se invece non avete la pazienza né l’estro di creare circuiti personalizzati, nessun problema: tramite la modalità Discovery potrete accedere a quelli creati dagli altri e mettere alla prova la loro creatività. DiRT 5 uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 16 ottobre, mentre per la versione next gen ci sarà da aspettare.