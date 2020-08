EverSpace 2 arriva al Gamescom con due trailer di gameplay

Non poteva esserci cornice migliore perché EverSpace 2 tornasse a farsi risentire (e sopratutto, rivedere), visto che era stato annunciato proprio al Gamescom dell’anno scorso. Questa volta, il simulatore di adrenalinici combattimenti spaziali di Rockfish si è presentato a Colonia con non uno, ma ben due video di gameplay.

Questo primo video mostra una panoramica diffusa degli ambienti che potremo incontrare esplorando la galassia di EverSpace 2. Ricordiamo che laddove il suo predecessore adottava una struttura roguelite, EverSpace 2 ha scelto di adottare una stuttura più open world (o forse… open space), in cui non dovremo seguire percorsi prefissati ma piuttosto esplorare la galassia balzando a un settore all’altro come più preferiamo. Diversa anche la struttura di gameplay, qui più ispirata da componenti rpg/looter shooter. Il secondo trailer, commentato dal Community Manager di Rockfish offre un’occhiata più estesa al gameplay di EverSpace 2.

Oltre alla presenza di puzzle (e già qua conosciamo qualcuno che maledirà l’esistenza), sembra che EverSpace 2 offrirà anche un esteso sistema di equipaggiamento, che prevede anche la presenza di diversi produttori di armi, ciascuno con le loro caratteristiche – in pieno stile Borderlands. E, ovviamente, la nostra nave ha un rampino. Come “perché ovviamente”? Ma perché ogni cosa diventa meglio con un rampino, che domande!

Una data di uscita non è ancora stata annunciata; è stato però rivelato quando EverSpace 2 entrerà in Early Access su Steam, e cioè a dicembre di quest’anno. Se nel frattempo volete provare con mano il gioco, sulla pagina del negozio è anche presente una demo.