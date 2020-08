Marvel's Avengers: nel co-op, non sarà possibile unirsi a un partita in corso

La data di arrivo di Marvel’s Avengers si avvicina, e vista l’importanza della componente multiplayer cooperativa, Cystral Dynamics ha pensato bene di scrivere un lungo postin cui ne viene spiegato il funzionamento. Una cosa, però, non può che lasciare perplessi: sarà impossibile unirsi ad una partita in corso. Nella sezione Technical Tips, infatti, si legge “Join in Progress: Marvel’s Avengers doesn’t support Join in Progress Matchmaking at this time”, il che significa che per giocare con i nostri amici dovremo prima riunire tutta la compagnia intorno al War Table.

Non solo: significa anche che se per caso uno dei nostri compagni dovesse avere problemi di connessione e uscire dalla partita, verrà sostituito dall’IA e non avrà modo di rientrare in partita finché non avremo completato la missione. Va comunque detto che Cystal Dynamics specifica “at this time”, cioè “al momento”; non è quindi impossibile che questa funzionalità venga aggiunta in futuro. Speriamo in bene.