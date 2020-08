Ys IX: Monstrum Nox arriverà a febbraio su PlayStation 4

NIS America ha da poco annunciato che l’ultimo capitolo della sua rinomata serie di action rpg, Ys IX: Monstrum Nox, arriverà su PlayStation 4 a febbraio. Le date sono leggermente scaglionate a seconda del continente: in America, infatti, il gioco lancerà il 4 febbraio 2021, in Europa il 5 febbraio e in Oceania il 12 febbraio. Sarà disponibile anche una versione PC e Switch, ma per quella dovremo attendere, dato che arriverà solo nell’estate del 2021. Per l’occasione, Falcom e NIS America hanno anche preparato un breve trailer di gameplay.

Ys XI: Monstrum Nox segue le avventure di Adol “the Red” Christin, che giustamente appena arriva nella città di Balduq viene cacciato in prigione (noi ipotizziamo la cosa possa avere a che fare con il suo taglio di capelli). Lì incontra una misteriosa donna che lo trasforma in un Monstrum, essere dai poteri soprannaturali che gli permettono di esorcizzare i mostri. Convenientemente, il mondo di gioco è giusto sotto minaccia dai mostri che arrivano da una dimensione oscura chiamata Grimwald Nox. Solo combinando le forze con altri cinque Monstrum come lui Adol riuscirà a fermare le orde oscure.