Serious Sam 4: un nuovo video di gameplay mostra la Papamobile

Sì, avete letto bene: il nuovo video di gameplay di Serious Sam 4 portato da Croteam al Gamescom mostra la Papamobile in tutta la sua gloria. Sì, sì, lo sappiamo cosa state pensando, anche Sam Stone aveva i suoi dubbi all’inizio, ma non c’è voluto molto perché si convincesse della bontà del mezzo. Se volete capire perché, non vi resta che dare un’occhiata al video.

Sembra che il vetro antiproiettile non fosse più considerato una misura di sicurezza sufficiente, eh? Ma d’altronde, con un’invasione aliena in corso, difficile dare torto al sommo pontefice. E poi, siamo sicuro che Serious Sam potrà metterla all’opera più che efficacemente.

Se non vedete l’ora anche voi di mettere mano alla Papamobile 2.0, non vi resta che attendere l’uscita di Serious Sam 4, che ricordiamo è stata rinviata al 24 settembre per PC e Stadia, mentre se volete scaricare tonnellate di piombo addosso alle orde aliene su console dovrete aspettare fino al 2021.