Desperados III: Money for the Vultures, la prima parte arriverà a settembre

THQ Nordic ha pubblicato un breve teaser per Desperados III: Money for Vultures, il primo DLC per il suo acclamato tattico in tempo reale. Il DLC arriverà su tutte le piattaforme il 2 settembre, ma la storia che narra sarà divisa in più parti. Il sottotitolo di questa prima espansione recita infatti Part I: Late to the Party.

Il DLC includerà tre nuove missioni, tutte ambientate dopo la fine della campagna principale, ed è incluso nel Season Pass.

Desperados III è attualmente disponibile per PC (Steam e GOG), PlayStation 4 e Xbox One. Se vi incuriosisce la sua atmosfera western ma non ne avete mai sentito parlare prima, fate un salto a leggere la nostra recensione.