The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone si mostra in un lungo gameplay

Obsidian Entertainment e Private Division hanno pubblicato un video di gameplay di The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone che illustra in maniera dettagliata la missione secondaria “La moglie interstellare”.

Il video che trovate qui in alto offre un primo sguardo sull’asteroide Gorgone, sulle nuove armi e su alcuni dei personaggi introdotti in questa espansione. Questo primo DLC narrativo, su un totale di due totali, sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal prossimo 9 settembre e verrà venduto al prezzo di € 14,99, gli abbonati al servizio Xbox Game Pass riceveranno uno sconto del 10%.