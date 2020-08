Immortals: Fenyx Rising è il nuovo titolo di Gods & Monsters?

Gods & Monsters potrebbe aver cambiato titolo: il nuovo nome del videogioco prodotto da Ubisoft dovrebbe infatti essere Immortals: Fenyx Rising.

Lo veniamo a sapere grazie all’ente di classificazione taiwanese, sul cui sito internet sono comparse alcune voci su Immortals: Fenyx Rising per PC, PS4, Xbox One e Switch. Da notare, poi, che di solito la classificazione di un gioco implica un lancio a stretto giro, dunque è probabile che non manchi molto all’uscita del titolo in questione.

È poi possibile che il publisher franco-canadese abbia in programma un annuncio in tal senso per il prossimo Ubisoft Forward, che dovrebbe tenersi nel corso del mese di settembre. Staremo a vedere.

Condividi con gli amici Inviare