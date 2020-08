Un nuovo Monster Hunter per Switch potrebbe essere in sviluppo

Secondo quanto segnalato da Dusk Golem, un insider che ha spesso riportato rumor a tema Capcom poi rivelatisi veritieri, la compagnia di Osaka starebbe lavorando a un nuovo Monster Hunter per Nintendo Switch.

Il titolo in questione dovrebbe girare su una versione riadattata del RE Engine compatibile con la console della Casa di Kyoto, inoltre non dovrebbe mancare molto all’annuncio ufficiale del gioco. Tuttavia questa versione del RE Engine non sarebbe in grado di far girare in maniera soddisfacente gli altri titoli recenti di Capcom, quali Resident Evil 7 e i remake di Resident Evil 2 e 3. Il motore di gioco riadattato può far girare solamente dei titoli progettati sin dall’inizio per girare su Switch, come il fantomatico nuovo Monster Hunter.

L’insider chiude affermando che Capcom dovrebbe annunciare questo nuovo videogioco a breve, dunque non dovrebbe mancare molto al reveal ufficiale.

