Tamarin ha una data di uscita ufficiale per PC e PS4

Chameleon Games ha annunciato la data di uscita di Tamarin, che approderà su PC e PS4 tra poco meno di due settimane.

Questo platform tridimensionale realizzato da ex sviluppatori di Rare ci metterà nei pelosi panni di una creatura apparentemente innocente e indifesa, che però dovrà combattere contro un esercito di insetti impugnando le armi da fuoco più disparate.

Tamarin sarà quindi disponibile su PC e PS4 dal prossimo 10 settembre, ma approderà anche su Xbox One in un momento successivo, sebbene in questo caso non sia ancora stata annunciata la data di lancio.