War Mongrels è il nuovo tattico in tempo reale di Destructive Creations

Destructive Creations, il team polacco che ha dato i natali a Hatred e ad Ancestors Legacy, ha annunciato War Mongrels, un nuovo tattico in tempo reale ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale che strizza l’occhio ai Commandos.

La trama, profondamente ispirata agli eventi storici, propone le vicende di due soldati della Wehrmacht che, da disertori, diventano fervidi guerriglieri. La squadra al comando del giocatore si allarga sempre più ogni volta che i due incontrano personaggi disponibili a perorare la loro stessa causa. Ogni guerrigliero dispone di una serie di abilità e di vantaggi peculiari da sfruttare al meglio per superare i nemici nel corso di numerose missioni. Le infiltrazioni, i diversivi, le uccisioni silenziose e l’uso dell’ambiente a proprio vantaggio sono alcune delle azioni che il giocatore deve imparare a padroneggiare, ma non manca anche un intero arsenale di armi di cui servirsi per completare gli obiettivi delle missioni.

War Mongrels è ancora nel pieno dello sviluppo, per questo non vedrà la luce prima della seconda metà del 2021, quando approderà non solo su PC, ma anche sulle console dell’attuale e della prossima generazione.