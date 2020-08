DOOM Eternal: The Ancient Gods, l'espansione sarà standalone

Sembra che non sarà necessario aver completato nè addirittura comprato DOOM Eternal per poter affrontare le sfide del suo primo DLC, The Ancient Gods, in uscita il 20 ottobre. L’executive producer Marty Stratton ha infatti dichiarato a PCGamesN “vogliamo che il DLC arrivi a più gente possibile. Non servirà nemmeno avere DOOM Eternal per poter comprare il DLC e giocarci.” Nel caso in cui non avessimo un salvataggio del gioco base, non c’è da preoccuparsi: il DLC ci farà partire con tutti i mezzi necessari per potrare lo sconquasso fra le legioni infernali. E ne avremo decisamente bisogno, chiarisce Stratton: “DOOM Eternal ti fa diventare una cintura nera, e se non hai altri scontri difficili all’orizzonte ti senti come se le tue abilità non fossero messe alla prova. Quindi sì, [The Ancient Gods] è pensato per quei giocatori che vogliono dimostrare quello che sanno fare.”

In particolare, sembra che a un certo punto dovremo affrontare due Marauder in un colpo solo. “Ma c’è un bilanciamento – è davvero fantastico, è una sfida, ti fa davvero battere in cuore.” Staremo a vedere quanti di noi saranno colti da infarto a partire dal 20 ottobre.