Paradise Lost: un nuovo trailer per l'avventura postapocalittica

Dopo l’annuncio a maggio è tornata a farsi vedere con un trailer cinematografico Paradise Lost, l’avventura postapocalittica di Polyamorous pubblicata da All in! Games. Stavolta andremo a dare uno sguardo all’interno di quel bunker che il protagonista si troverà ad esplorare, alla ricerca di risposte su quello che è stato il destino del mondo.

Ricordiamo, infatti, che in Paradise Lost (poco a vedere con il poema miltoniano), la Seconda Guerra Mondiale è arrivata a durare due decenni, finché il regime nazista non ha preso una drastica decisione: lanciare testate atomiche sulla Germania e sulla Polonia. Nel gioco andiamo a seguire i passi di un ragazzino polacco, che si decide a esplorare un bunker abbandonato, e proprio di questo bunker vediamo quelli che sono gli ultimi momenti prima del lancio delle testate. Chissà se da allora qualcuno dei soldati alleati sarà riuscito a sopravvivere.

Non si ha ancora una data di rilascio precisa per Paradise Lost, che dovrebbe in ogni caso arrivare entro il 2020. Se volete restare aggiornati, oltre a seguire le nostre pagine, potete aggiungerlo alla vostra wishlist su Steam.