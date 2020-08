Ghostrunner: presentato un nuovo trailer al Gamescom

L’action al fulmicotone di One More Level è tornato a farsi vedere nel corso del Gamescom, e vista l’agilità fulminea del protagonista, giustamente anche il trailer arriva e se ne va nel giro di pochi secondi. Si tratta infatti di un’anticipazione più che di un trailer vero e proprio, dato che il video stesso ci invita a restare sintonizzati per ulteriori dettagli, in arrivo il 15 settembre.

Ricordiamo che nel gioco ci troviamo a interpretare un ninja cibernetico in una città del futuro, in cui dovremo vendicarci dell’entità tirannica che domina la città dall’alto della Dharma Tower. Per riuscirci, dovremo superare una serie di arene costellate di nemici, ma occhio: è fondamentale non fermarsi mai ed essere sempre pronti a schivare gli i loro attacchi, dato che con un solo colpo cadremo a terra. Il trailer offre anche qualche breve scorcio del combattimento contro altri nemici dotati di lame, non presente nella demo di qualche tempo fa.

Speriamo che il 15 settembre One More Level riveli la data d’uscita di Ghostrunner, prevista in ogni caso per il 2020.