Wonder Boy: Asha in the Monster World annunciato per PC, PS4 e Switch

All’interno della cornice del Gamescom, e in particolare nel corso dell’Indie Show, il publisher ININ Games ha presentato Wonder Boy: Asha in the Monster World, remake dell’originale Monster World IV per Sega Genesis.

Per essersi ritrovata in un posto che si chiama “Monster World” ed è disseminato di minacce letali, c’è da dire che la giovane Asha sembra prenderla con molta allegria. Wonder Boy: Asha in the Monster World, oltre a riproporre gli scenari dell’originale, avrà anche un doppiaggio rinnovato e una selezione di modalità secondarie del tutto nuove. Il remake è sviluppato da Artdink Games con la collaborazione di parte del team originale, e in particolare del direttore Ryuichi Nishizawa e del character designer Maki Ozora. Non si ha ancora una data d’uscita esatta, ma il gioco dovrebbe arrivare entro i primi mesi del 2021.