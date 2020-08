Remothered: Broken Porcelain, arriva lo story trailer

Modus Games è tornata a farsi sentire con un trailer per Remothered: Broken Porcelain, gioco horror tutto italiano in arrivo a ottobre. Stavolta il soggetto non sono (solo) i terrificanti incubi dell’Ashmann Inn, ma il rapporto fra la protagonista Jennifer e Lindsay, unite da qualcosa di più che semplice amicizia.

Certo, forse non il luogo o il contesto più adatto in cui dichiarare il proprio amore e sussurrare dolci parole all’orecchio, ma si sa, al cuor non si comanda. Vedremo se l’amore fra Jennifer e Lindsay riuscirà a sopravvivere alle terribile minacce horror di Remothered: Broken Porcelain quando il gioco sviluppato da Stormind Games e Darril Arts arriverà sui nostri PC, PlayStation 4 e Xbox One, il 20 ottobre.