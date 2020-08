The Riftbreaker: il nuovo trailer è incentrato sulla costruzione della base

The Rifbreaker è il curioso tower defense misto RTS misto twin stick shooter di EXOR Studios, noti per X-Morph Defense, a sua volta un’ottima combinazione di generi. Laddove in quest’ultimo titolo interpretavamo il ruolo degli alieni venuti a colonizzare la Terra, in The Riftbreaker siamo invece noi a portare la colonizzazione forzata su un innocente planetoide ricco di risorse, che provvederemo senza esitazione ad estrarre tramite le nostre strutture. Proprio sulle strutture e sulla costruzione della base è incentrato il trailer appena rilasciato dallo sviluppatore.

Sembra che, oltre all’aspetto prettamente utilitaristico, potremo anche gettare un occhio di riguardo all’estetica della base. Ma non pensate che qualche lampione e qualche statua basti a dissadere le orde di inospitali creature aliene: farete meglio a stare attenti anche alle difese della base!

The Rifbreaker non ha ancora una data d’uscita, ma dovrebbe arrivare entro il 2020. E se volete provarlo con mano, date un’occhiata alla demo disponibile su Steam.