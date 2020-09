Il secondo Ubisoft Forward potrebbe tenersi la settimana prossima

Mentre non si placano le polemiche circa l’utilizzo improprio di simboli legati al movimento Black Lives Matter in Tom Clancy’s Elite Squad, a cui vanno ad aggiungersi le accuse di nepotismo nei confronti di Yves Guillemot (CEO della compagnia), il publisher franco-canadese potrebbe avere intenzione di trasmettere il suo secondo Ubisoft Forward nel corso della prossima settimana.

A riportare questa indiscrezione ci ha pensato il giornalista Jason Schreier, sicuramente una persona molto informata sui fatti e dunque fonte affidabile, il quale precisa sarcasticamente che il tempismo di Ubisoft non potrebbe essere più azzeccato, di nuovo. Già il primo Ubisoft Forward, infatti, venne parzialmente messo in ombra dalle polemiche legate ai presunti abusi da parte del management della compagnia.

Insomma, il publisher d’Oltralpe continua a essere nell’occhio del ciclone.

