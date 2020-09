Xbox Series S: avvistata di nuovo la presunta console più economica

Dopo il primo avvistamento più o meno ufficiale all’inizio di agosto, ecco che Xbox Series S torna a far parlare di sé ora che un utente di Twitter ha trovato un altro riferimento alla presunta console più economica di Microsoft.

Brendan, questo il nome dell’utente, ha infatti acquistato un controller per Xbox One direttamente dal sito ufficiale della Casa di Redmond, ricevendo il pad in questione e un coupon per provare il servizio Xbox Game Pass Ultimate. È proprio su questo coupon che leggiamo il riferimento alla console budget: sul foglio sono infatti citate le piattaforme compatibili con il servizio, non solo PC, Xbox One e Series X, ma anche Series S.

Insomma, la presenza di questa seconda console sta diventando rapidamente un segreto di Pulcinella: Microsoft si deciderà prima o poi a svelare Xbox Series S in via ufficiale?

