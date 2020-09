EA Play, il servizio in abbonamento di Electornic Arts, arriva su Steam

Electronic Arts ha reso disponibile su Steam il servizio in abbonamento EA Play, precedentemente conosciuto con il nome di EA Access.

Da oggi è dunque possibile sottoscrivere un abbonamento pagando € 3,99 al mese, oppure € 24,99 per una sottoscrizione annuale. L’abbonamento dà diritto a scaricare un corposo catalogo di videogiochi prodotti da Electronic Arts, tra cui i Mass Effect, Titanfall 2, Need For Speed Heat, i vari Battlefield, nonché a provare fino a dieci ore alcuni titoli più recenti, e infine dà diritto anche a uno sconto del 10% sull’acquisto di videogiochi e DLC targati EA.

Tutti i dettagli sul servizio EA Play sono disponibili sull’apposita pagina di Steam.

Condividi con gli amici Inviare