ScourgeBringer ha una data di uscita per PC e console

Flying Oak Games ha confezionato un nuovo trailer di ScourgeBringer per annunciarne la data di uscita non solo su PC, ma anche su Nintendo Switch e Xbox One.

Questo particolare action platform di stampo roguelike è attualmente disponibile su Steam in Accesso Anticipato, programma che lascerà il prossimo 21 ottobre quando verrà diffusa la versione 1.0 del gioco. In questa data ScourgeBringer farà capolino anche sulle console citate in apertura. Da notare, infine, che il gioco sarà disponibile dal day one sul servizio in abbonamento Xbox Game Pass.