Rocket Arena: Electronic Arts taglia il prezzo del gioco

A quanto pare Rocket Arena non sta riscuotendo molto successo dal momento che Electronic Arts ha silenziosamente tagliato il prezzo del gioco su tutte le piattaforme.

Lo sparatutto competitivo a eroi sviluppato da Final Strike Games, infatti, può essere ora acquistato pagando € 4,99 su PC, PS4 e Xbox One, un taglio permanente del 75% rispetto ai circa 20 euro richiesti al lancio, poco più di un mese e mezzo fa. Probabilmente questa decisione è legata a un tentativo di incrementare il numero di giocatori attivi, drammaticamente basso per un titolo multiplayer di questo tipo.

In caso questo taglio di prezzo dovesse intrigarvi, perché non date prima un’occhiata alla nostra recensione di Rocket Arena vergata da Emanuele Feronato?

