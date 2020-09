Il gioco di ruolo isometrico Gamedec arriverà anche su Nintendo Switch

Anshar Studios ha annunciato che il gioco di ruolo isometrico ad ambientazione cyberpunk Gamedec sarà disponibile anche su Nintendo Switch nel corso del 2021.

In Gamedec vestiremo i panni di un detective impegnato a risolvere crimini all’interno di un mondo virtuale. Lo studio di sviluppo promette un’esperienza prevalentemente incentrata sul comparto narrativo, dove le scelte dei giocatori avranno impatti duraturi e sul mondo di gioco, e dove non esistono decisioni migliori delle altre.

Da notare che il gioco è attualmente in sviluppo anche per PC, dove approderà tramite Steam e GOG.