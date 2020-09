Games with Gold: disponibili i primi giochi di settembre

Gli abbonati ai servizio Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate possono iniziare a scaricare i primi giochi inclusi nel programma Games with Gold in questo mese di settembre.

Da oggi sono infatti disponibili Tom Clancy’s The Division per Xbox One (fino al 30 settembre) e De Blob 2 per Xbox 360 (fino al 15 settembre). Dal prossimo 16 settembre, invece, verranno resi disponibili The Book of Unwritten Tales 2 per Xbox One (fino al 15 ottobre) e Armed and Dangerous per la prima Xbox (fino al 30 settembre).