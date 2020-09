Resident Evil Village: Capcom si scusa, nuovi dettagli a settembre

Con la presentazione di Resident Evil Village a giugno, Capcom aveva promesso che avremo avuto più informazioni a proposito in agosto. Ora, come i più attenti fra di voi avranno notato, oggi è il primo settembre e sulle pagine di TGM non è apparsa nessuna strabiliante notizia riguardante l’ottavo capitolo della celebre serie. Il motivo non è dovuto a inopportuna disattenzione da parte nostra, ma a questioni interne a Capcom, che infatti si è scusata tramite il suo profilo Twitter. La compagnia nipponica ha inoltre promesso che mostrerà Resident Evil Village al Tokyo Game Show di fine mese, quindi basterà pazientare ancora poche settimane per trovare risposte ad alcune delle nostre domande. Come, ad esempio, quelle riguardanti una eventuale data d’uscita, al momento prevista per il 2021, ma sopratutto: che accidenti sta combinando Chis Redfield?

