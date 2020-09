Fall Guys: la Battle of the Brands si chiude con quattro vincitori

Ricordate quando due settimane fa Fall Guys: Ultimate Knockout aveva dato il via alla Battle of the Brands, questa sfida a chi offre di più nel nome della beneficenza (e di oggetti cosmetici con il proprio marchio)? Bene, oggi questa sfida si è conclusa con una curiosa rottura degli stilemi classici dei battle royale, visto che a vincere non è stato un solitario benefattore ma l’alleanza fra G2 Esports, Aim Lab, lo streamer Ninja e lo YouTuber MrBeast, che hanno unito le loro forze (e i loro conti correnti) per raggiungere la mastodontica cifra di un milione di dollari.

Ricordiamo che Mediatonic non terrà per sè il milioncino (addio, scorta a vita di fish & chips). La somma sara infatti devoluta all’ente di beneficienza Special Effects, che si occupa di far sì che anche chi soffre di disabilità possa divertirsi ai videogiochi.