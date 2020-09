Sherlock Holmes Chapter One, due nuovi trailer per il gioco di Frogwares

Lungi dal farsi scoraggiare dalle sue sfortunate interazioni con publisher poco ligi agli accordi, Frogwares continua imperterrita a lavora a Sherlock Holmes Chapter One, titolo che ci metterà nelle scarpe del giovane Sherlock Holmes, alla presa con le sue prime investigazioni. Per tenere aggiornati i fan e stuzzicare l’interesse, lo sviluppatore ucraino ha rilasciato due trailer, entrambi incentrati sul mondo di gioco. Il primo fa da rapida presentazione, mentre nel secondo il commento di uno sviluppatore fornisce ulteriori dettagli su questa prima avventura del detective inglese.

Stando alle parole di Frogwares, Sherlock Holmes Chapter One sarà un’avventura open world, ambientata in un’isola descritta come un “paradiso mediterraneo”; e anche se il luogo è quasi sicuramente inventato, a tradire almeno parzialmente l’ispirazione c’è quella struttura sullo sfondo che ricorda molto la cattedrale di Santa Sofia a Instanbul. L’isola su cui ci troveremo è però un vero e proprio covo di feccia e malvagità, dove anche la polizia chiude volentieri entrambi gli occhi per far piacere ai potenti. Il posto perfetto per un investigatore che vuole fare pratica (o finire male. Noi speriamo sia la prima), e sì, fra i casi che dovrete risolvere a quanto pare ci sarà anche un processo in cui l’imputato è un elefante.

Sherlock Holmes Chapter One arriverà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series X nel 2021. Se volete accertarvi che Frogwares sappia quello che fa, molti dei suoi titoli sono attualmente in sconto su Steam.