Iron Harvest 1920+: arriva il trailer di lancio

Lo aspettavamo da tanto tempo, KING Art Games ce l’ha fatto gustare nelle ultime settimane e finalmente è qui: Iron Harvest 1920+ è arrivato e con esso un trailer di lancio, che offre una rapida carrellata di tutte e tre le fazioni disponibili.

Iron Harvest 1920+ è un RTS ucronico, ambientato in una Prima Guerra Mondiale alternativa, in cui i cambi di battaglia dell’Europa orientale sono attraversati da possenti mech. In questo contesto, la lotta fra le tre nazioni della Polania, della Sassonia e dell’Impero Rusvietico non è mai cessata, nemmeno dopo i primi tentativi di tregua. Iron Harvest 1920+ è disponibile fin da ora su Steam e Epic Games Store; una versione console è prevista per i primi mesi del 2021. Se volete saperne di più, fate un salto a leggere la nostra recensione.